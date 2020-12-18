На Ямале грабителя посадили за прогулы

В Ноябрьске суд заменил грабителю исправительные работы на реальное лишение свободы. Не пожелавший работать мужчина вместо этого проведет в колонии 3,5 месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Виктор Филипьев был осужден 13 февраля 2019 года за грабеж на 1 год исправительных работ. По приговору, каждый месяц он должен был отдавать в доход государства 5% зарплаты. При этом, мужчину трудоустроили.

Однако, осужденный работу прогуливал, а предупреждения, что исправительные работы могут быть заменены более строгим наказанием, игнорировал. В связи с уклонением осужденного от отбывания наказания УФСИН России по ЯНАО по согласованию с прокурором Ноябрьска обратилось в суд с представлением о замене не отбытой части исправительных работ на лишение свободы. Суд согласился и заменил осужденному не отбытую часть наказания на лишение свободы на срок 3 месяца 15 дней. Апелляция адвоката на решение ноябрьского суда была отклонена.

Ноябрьск, Николай Юрьев

Ноябрьск. Другие новости 18.12.20

Ямал достиг психологической планки в триста умерших от коронавируса. / Сиротам на Ямале будут платить компенсацию за найм жилья. / Власти Ямала высказались о введении локдауна на новогодние праздники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»