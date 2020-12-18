Города и районы Ямала проверят на готовность к ЧС

На Ямале начинаются внезапные проверки критически важных объектов жизнеобеспечения ЖКХ и энергетики. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов, чтобы обеспечить безаварийную работу объектов жизнедеятельности и ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу, 18 декабря, провел заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов. Он проинформировал глав муниципальных образований округа, что, в соответствии с поручением губернатора Дмитрия Артюхова, с 18 декабря 2020 года начинаются внезапные проверки критически важных объектов жизнеобеспечения ЖКХ и энергетики. Также будет проверена готовность муниципалитетов к действиям в условиях угрозы и возникновения ЧС техногенного и природного характера.

Проверки будут проводиться рабочей группой комиссии по ЧС автономного округа.

Салехард, Николай Юрьев

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