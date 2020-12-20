На Ямале откроют два новых инфекционных госпиталя

Новые инфекционные госпитали будут запущены на Ямале в Салехарде и Новом Уренгое. Об этом во время прямого эфира в воскресенье, 20 декабря, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Новые инфекционные госпитали будут запущены в ближайшее время в Салехарде и Новом Уренгое, заявил глава Ямала. Открытие госпиталей вызвано необходиилмьбю развития инфекционной медицины.
«Инфекционная составляющая нашей медицины не была на первом месте в последнее время», – признал Артюхов. Обратить более пристальное внимание на инфекционные больницы заставила пандемия коронавируса.
Салехард, Николай Юрьев
Салехард. Другие новости 19.12.20
Археологи обнаружили на Ямале самый северный памятник эпохи палеолита. / Города и районы Ямала проверят на готовность к ЧС. / На Ямале грабителя посадили за прогулы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube