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Воскресенье, 20 декабря 2020, 20:32 мск

Новости Ямал

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На Ямале откроют два новых инфекционных госпиталя

Новые инфекционные госпитали будут запущены на Ямале в Салехарде и Новом Уренгое. Об этом во время прямого эфира в воскресенье, 20 декабря, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новые инфекционные госпитали будут запущены в ближайшее время в Салехарде и Новом Уренгое, заявил глава Ямала. Открытие госпиталей вызвано необходиилмьбю развития инфекционной медицины.

«Инфекционная составляющая нашей медицины не была на первом месте в последнее время», – признал Артюхов. Обратить более пристальное внимание на инфекционные больницы заставила пандемия коронавируса.

Салехард, Николай Юрьев

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