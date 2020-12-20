На Ямале не будет детсадовских групп для детей-инвалидов

Ямал не станет создавать спецгруппы для детей-инвалидов в детсадах. Регион пойдет по пути инклюзивного образования для особых детей, это касается и школ, заявил в ходе онлайн – общения с жителями округа в воскресенье, 20 декабря, глава округа Дмитрий Артюхов.

Отвечая на вопрос педагога Любови Михайленко, губернатор заявил, что округ не пойдет по пути создания отдельных образовательных учреждений для «особых» детей. По мнению главы округа, дети с особенностями развития лучше обучаются, если имеют возможность тянуться к другим своим сверстникам.

По мнению Артюхова, в школах и детских садах должны работать инклюзивные формы образования. Все образовательные учреждения должны быть оборудованы для удобства детей с особенностями здоровья, заявил Артюхов.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 20.12.20

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