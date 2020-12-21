На Ямале три новых смерти от коронавируса

На Ямале от коронавируса умерли 307 человек. Оперштаб ЯНАО в понедельник, 21 декабря, сообщил о троих умерших от COVID-19.

В Новом Уренгое умерли мужчины 60 и 67 лет. В Ноябрьске скончался мужчина 59 лет. Еще четверо ямальцев скончались от коронавируса в субботу и воскресенье (по два человека в оба дня).

За последние сутки на Ямале заболели 188 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 30 352 человек. В тяжелом состоянии находятся 52 пациента, 12 человек с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4973 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (31 инфицированный), Надымском районе и Губкинском (по 24 случая) и в Ямальском районе.

Выздоровел за сутки 221 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 22 568 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 20.12.20

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