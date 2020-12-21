На Ямале запускают новый маршрут между Салехардом и Лабытнанги

Салехард и Лабытнанги свяжет автобусный маршрут. Первый рейс состоится 3 января, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

С понедельника по субботу мини-автобусы между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать с 06:30 до 18:30, в воскресенье в каждую сторону будут выполняться три рейса с 12.30 до 16.30.

В первый рейс 3 января 2021 года выйдут два мини-автобуса вместимостью до 20 пассажиров. Стоимость проезда – 100 рублей. Расписание размещено на сайте https://dtidh.yanao.ru/documents/active/91063.

Салехард, Николай Юрьев

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