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Вторник, 22 декабря 2020, 13:31 мск

Новости Ямал

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На Ямале три новых смерти от коронавируса

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 310 человек. Оперштаб ЯНАО во вторник, 22 декабря, вновь сообщил о троих умерших от COVID-19.

В Новом Уренгое умер мужчина 61 года. В Ноябрьске скончалась женщина 57 лет. В Салехарде коронавирус унес жизнь 77-летней пациентки.

За последние сутки на Ямале заболели 186 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 30 538 человек. В тяжелом состоянии находятся 58 пациентов, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, 16 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализировано 946 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено семь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4980 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе (26 случаев), Новом Уренгое и Пуровском районе (по 25 случаев) и Ноябрьске (21 заболевший).

Выздоровели за сутки 227 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 22 795 человек.

Салехард, Николай Юрьев

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