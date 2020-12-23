В ЯНАО число выздоровевших от коронавируса превысило 23 тысячи человек

Количество умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 312 человек. Оперштаб ЯНАО в среду, 23 декабря, сообщил о двоих умерших от COVID-19.

В Губкинском скончался мужчина 66 лет. В Ноябрьске COVID-19 стал причиной смерти мужчины 76 лет.

За последние сутки на Ямале заболели 178 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 30 716 человек. В тяжелом состоянии находятся 54 пациента, еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии, 14 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализировано 946 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4989 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (23 случая), Ноябрьске, Надымском и Пуровском районах и (по 19 случаев).

Выздоровели за сутки 218 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 23 013 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 22.12.20

В аэропорту Нового Уренгоя началось строительство нового терминала. / На Ямале три новых смерти от коронавируса. / На Ямале установили обязательные «часы тишины». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»