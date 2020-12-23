На Ямале вдвое снизилась потребность в койках для коронавирусных больных

В ЯНАО потребность в госпитализации больных коронавирусом сократилась вдвое. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

«Если сравнивать потребность в госпитализации в декабре и октябре-ноябре, то можно с уверенностью говорить о том, что потребность в госпитализации снизилась в 2 раза, – рассказала чиновница. – Если ранее в округе было занято 1800 коек для лечения больных коронавирусом, то сейчас это количество не превышает 900».

Из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в округе вновь сокращают число коек для больных коронавирусом. В больницах округа свободно более 30% коек для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. На этой неделе в больницах и госпиталях региона переходят в резерв 223 таких койки. В Ноябрьской ЦГБ и Тарко-Салинской ЦРБ будет сокращено по 30 коек, в Салехардской ОКБ – 40, в Муравленковской горбольнице – 20, в Тазовской ЦРБ – 23. Полностью будет законсервировано отделение на 60 коек, расположенное на площадях Новоуренгойского ПНД. Отметим, что сегодня.

Освобождающиеся койки будут зарезервированы. В случае необходимости их снова будут использовать для лечения больных COVID-19.

Салехард, Николай Юрьев

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