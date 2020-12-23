Губернатор Артюхов договорился о сотрудничестве с «Газпром нефтью»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Компания и округ будут работать над улучшением инвестиционного климата, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность, а также программы в области охраны окружающей среды. «Газпром нефть» реализует на Ямале свои крупнейшие инвестиционные проекты: Новопортовское и Восточно-Мессояхское месторождения. «Мы продолжаем строительство газовой инфраструктуры проекта «Газ Ямала». В 2021 году планируем начать промышленную добычу на Тазовском месторождении. Готовимся к освоению гигантских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, объемы вложений в которые составят сотни миллиардов рублей», – Заявил Александр Дюков.

Губернатор Дмитрий Артюхов выразил благодарность «Газпром нефти» и лично Александру Дюкову за ответственную социальную политику и неравнодушное отношение к территории Ямала. Артюхов отметил особое внимание «Газпром нефти» к развитию спорта в регионе. «Благодаря нашему партнёрству построены спортивные комплексы с бассейнами в Лабытнанги и Ноябрьске, бассейн в Тарко-Сале, по всему округу открыты многофункциональные площадки. В рамках нового соглашения компания продолжит поддержку социальных проектов, особое внимание уделит Тазовскому району, где формируется новый кластер добычи», – отметил Дмитрий Артюхов.

Новым соглашением предусмотрено финансирование строительства социальных объектов в Ноябрьске и Муравленко. «Газпром нефть» продолжит поддержку развития энергетической и дорожной инфраструктуры Тазовского района. Компания поддержит спортивные, образовательные, культурные и этнографические проекты в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах Ямала.

Салехард, Николай Юрьев

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