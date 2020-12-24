Количество заболевших коронавирусом на Ямале приблизилось к 31 тысяче человек

Количество умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 314 человек. Оперштаб ЯНАО в среду, 23 декабря, сообщил о двоих умерших от COVID-19.

В Ноябрьске скончались женщина 67 лет и 69-летний мужчина. За последние сутки на Ямале заболели 177 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 30 893 человек. При таком уровне суточной заболеваемости в пятницу, 25 декабря, Ямал перешагнет порог в 31 тысячу заболевших.

В тяжелом состоянии находятся 60 пациентов, один человек – в крайне тяжелом состоянии, 15 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализировано 897 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5 тысяч вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (24 заболевших), Пуровском районе (23 случая) и Новом Уренгое (22 инфицированных).

Выздоровели за сутки 223 человека. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 23 236 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 23.12.20

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