На Ямале мэр запретил коммунальщикам уезжать из города на новогодние праздники

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов запретил руководителям ресурсоснабжающих и управляющих компаний покидать город в новогодние праздники. Об этом Воронов сообщил в своем телеграм-канале.

«Все руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих на новогодние праздники остаются в городе, чтобы обеспечить бесперебойную работу аварийных бригад и экстренных служб при необходимости», – написал глава Нового Уренгоя.

Воронов сообщил, что Новый Уренгой «крепко придавили» морозы, и жители города жалуются на холод в квартирах. Мэр поручил представителям ресурсоснабжающих и управляющих компаний каждую жалобу отработать в индивидуальном порядке. Первый заместитель главы администрации города Виктор Пузанов получил поручение проводить ежедневные планерки с представителями ресурсоснабжающих и управляющих компаний, в том числе и в новогодние каникулы, сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации города.

Новый Уренгой, Николай Юрьев

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