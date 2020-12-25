На Ямале будут судить аниматора, из-за которого в торговом центре тяжело покалечился малыш

В Новом Уренгое будут судить юного аниматора, по вине которого покалечился 4-летний мальчик. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, 24 октября 2020 года 18-летний юноша, оказывающий услуги аниматора на детских праздниках, в игровой зоне торгового центра «Проспект» в Новом Уренгое организовал развлекательную услугу в виде раскачивания на канате (импровизированных качелях). Аниматор не уследил за раскачивавшимся 4-летним мальчиком и тот упал с каната на пол, ударившись спиной. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью» (ч.2 ст. 238 УК РФ). Сейчас расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Новый Уренгой, Николай Юрьев

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