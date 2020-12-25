Ямал преодолел порог в 31 тысячу случаев COVID-19

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 316 человек. О двоих умерших от COVID-19 оперштаб ЯНАО сообщил в пятницу, 25 декабря.

Скончались 57-летний мужчина в Новом Уренгое и женщина 61 года в Ноябрьске.

За сутки на Ямале заболели 175 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 31 068 человек. В тяжелом состоянии находятся 67 пациентов, еще один – в крайне тяжелом состоянии, 16 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 875 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 12 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5012 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (23 заболевших), Губкинском и Пуровском районе (по 21 случаю) и в Надымском районе (19 инфицированных).

Выздоровели за сутки 235 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечился 23 471 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 25.12.20

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