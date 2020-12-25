В Новом Уренгое коронавирусных больных переводят в новый госпиталь

В Новом Уренгое начала работать первая часть нового инфекционного госпиталя для коронавирусных больных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в пятницу, 25 декабря, мэр города Андрей Воронов.

Первая часть нового инфекционного госпиталя примет пациентов уже 25 декабря. В госпиталь будут переводить больных COVID-19 из приспособленного госпиталя на базе предприятия «Арктикгаз». В первую очередь в новый госпиталь переведут пациентов, болеющих в легкой форме.

«Кислородная станция установлена и запущена в работу. В помещениях комфортный тепловой режим. Палаты и процедурные кабинеты оснащены всем необходимым. В новом инфекционном госпитале будет удобнее всем: и пациентам, и медикам. Здесь все предусмотрено для лечения ковид-больных», – написал Воронов.

Новый Уренгой, Николай Юрьев

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