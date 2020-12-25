Велосипедисты в Ноябрьске ездят по улицам в 50-градусный мороз

В Ноябрьске, несмотря на установившийся суровый мороз, продолжают ездить на велосипедах. Видео с бесстрашным ямальским велосипедистом разместили пользователи группы «ЧП Ямал» соцсети «Вконтакте».

В коротком видеоролике неизвестный мужчина, впрочем, видимо, достаточно тепло одетый, проезжает по заснеженной улице на велосипеде. При этом, согласно сервису «Яндекс.Погода» в пятницу, 25 декабря, в Ноябрьске 45 градусов мороза. «Только в Ноябрьске люди в -50 на велосипеде ездят», – гласит подпись под роликом. Пользователи соцсети не согласились с автором видео, написав, что велосипедисты в мороз ездят не только в Ноябрьске.

«Он привыкший к погоде, там не холодно в минус 50. Это где влажность воздуха повышена, минус 50 сильно ощутимо. На севере это нормально», «человек двигается и тепло одет, ему всё нипочем!» – написали комментаторы в тюменском паблике «ЧС Тюмень», где так же было размещено видео.

Ноябрьск, Николай Юрьев

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