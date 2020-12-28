В ЯНАО сообщили о новых жертвах коронавируса

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 325 человек. О троих умерших от COVID-19 оперштаб ЯНАО сообщил в понедельник, 28 декабря.

В Ноябрьске скончались 61-летний мужчина и женщина 77 лет. В Новом Уренгое от коронавируса умерла 59-летняя женщина..

За сутки на Ямале заболели 175 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 31 593 человек. В тяжелом состоянии находятся 54 пациента, состояние еще двоих оценивается, как крайне тяжелое, 17 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 830 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 10 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5043 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое и Пуровском районе (по 24 заболевших) и в Ноябрьске (23 новых случая COVID-19).

Выздоровели за сутки 217 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 24 136 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 28.12.20

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