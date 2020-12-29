На Ямале стабилизировалась смертность от коронавируса

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 328 человек. О троих умерших от COVID-19 оперштаб ЯНАО сообщил о вторник, 29 декабря.

В Ноябрьске скончались 52-летний мужчина и 71-летняя женщина. В Салехарде умер мужчина 59 лет. Вот уже четыре дня подряд оперштаб сообщает об одном и том жен количестве умерших от COVID-19 в день.

За сутки на Ямале заболели 174 человека. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 31 767 человек. В тяжелом состоянии находятся 54 пациента, состояние еще двоих оценивается, как крайне тяжелое, 17 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 830 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5052 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (24 случая), Ноябрьске (23 случая) и Надымском районе (20 случаев).

Выздоровели за сутки 227 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 24 363 человека.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 28.12.20

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