В Новом Уренгое опекун пыталась украсть пенсии детей

В Новом Уренгое женщина-опекун несовершеннолетних детей присвоила их пенсии. Расследование уголовного дела о мошенничестве против нее завершено, женщину будут судить, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, обвиняемая являлась опекуном двоих несовершеннолетних детей на возмездных условиях. На ее подопечных в банке были открыты два накопительных счета, куда поступала их пенсия. Опекун обратилась в департамент образования с заявлением о предоставлении ей возможности снять денежные средства со счетов детей, и поместить их на новые вклады с повышенной процентной ставкой.

Получив разрешение, мошенница в марте 2019 года сняла со счетов деньги детей и использовала их на свои нужды. Департамент образования неоднократно требовал от женщины вернуть деньги, но только после возбуждения уголовного дела опекун открыла на имена детей счета и положила на них часть присвоенных денег.

Несмотря на неоднократные требования со стороны департамента образования женщина не торопилась вернуть присвоенные деньги и только после возбуждения уголовного дела, опекун частично исполнила требования департамента образования, открыв на имена детей счета и положив на них часть присвоенных денег. Впоследствии, во время предварительного следствия, женщина полностью возместила причиненный подопечным ущерб.

Сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) завершено, прокурор Нового Уренгоя утвердил по нему обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Новый Уренгой, Николай Юрьев

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