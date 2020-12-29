Власти Ямала рассказали, как будут спасать сотни семей оленеводов, пострадавших от капризов погоды

Власти ЯНАО помогут оленеводам сеяхинской тундры пережить зиму. На эти цели окружные вдасти намерены потратить средства резервного фонда, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Деньги будут использованы для закупки горюче-смазочных материалов для нужд кочевников сеяхинской тундры и подкормки для их оленей. Накануне глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил о том, что 246 семей оказались в сложной ситуации. Из-за перепадов температуры и дождей в ноябре и декабре на пастбищах образовался ледяной наст, и олени не могут докопаться до ягеля. Чтобы не допустить массовый падеж животных, на территории 28 декабря был объявлен режим повышенной готовности. В департаменте агропромышленного комплекса пояснили, что оленеводам вместе со стадами приходится постоянно перемещаться в поисках доступного корма. Из-за этого расходуется в несколько раз больше топлива, чем обычно. Первый заместитель директора департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин заявил, что власти региона для подкормки оленей будут отправлять в тундру комбикорм и минерально-солевые смеси.

«Сейчас важно максимально в сжатые сроки мобилизовать силы для завоза топлива и его бесплатной выдачи людям, чтобы организовать поиски оленей, доехать до факторий и купить продукты. Мы следим за тем, чтобы не только на Тамбее, но и гораздо севернее, на Яхады-Яхе, было достаточно продуктов – сейчас там проживает 57 семей. На обе фактории выехали наши специалисты, они будут работать на месте вплоть до стабилизации ситуации. Выдача топлива для 118 семей уже началась в Сеяхе сегодня, и сейчас мы прорабатываем транспортную логистику по завозу комбикормов для подкормки оленей на Сабетту. Наша задача максимально, если это будет возможно, сохранить оленей», – рассказал Кугаевский.

К решению проблемы подключились компании ТЭК, ГСМ для оленеводов уже начали завозить с «Ямал-СПГ».

Для сейяхинских кочевников решено продлить убойную кампанию на месяц, будет работать пункт МП «Ямальские олени». Если добраться до пункта будет невозможно, ветеринарные врачи готовы выезжать для убоя на стойбище – клеймить оленей и проводить экспертизу будут прямо на месте. Мясо направят на промпереработку, за каждый килограмм в этом случае оленеводы получат деньги, как за мясо второй категории. Этот вариант предложили сами оленеводы, понимая, что некоторые животные могут погибнуть еще по пути в убойный пункт.

Также по разработанной районными властями «дорожной карте» на три фактории «Яхады-Яха», «Матюй-Яха» и «Тамбей» завезут дополнительно продукты питания и дрова.

Салехард, Николай Юрьев

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