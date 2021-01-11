На Ямале статистика смертности от коронавируса демонстрирует удивительную стабильность

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 358 человек. В понедельник, 11 января, оперштаб ЯНАО сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

В Ноябрьске скончались 51-летний мужчина и 59-летняя женщина. В Новом Уренгое умер мужчина 59 лет. Отметим, что официальная статистика в ЯНАО демонстрирует удивительно стабильную смертность от коронавируса. За последний месяц оперштаб 16 раз сообщал о трех умерших от COVID-19 в день, 12 раз – о двоих умерших в день и дважды – об одном умершем за сутки.

За сутки на Ямале заболели 124 человека. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 33 720 человек. В тяжелом состоянии находятся 43 пациента, состояние еще двоих оценивается, как крайне тяжелое, 12 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 610 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено восемь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5206 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (21 случай), Пуровском районе и Муравленко (по 15 случаев) и в Губкинском (14 случаев).

Выздоровели за сутки 219 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 27 296 человек.

Салехард, Юрий Хромов

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