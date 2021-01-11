На Ямале сняли запрет на богослужения

На Ямале сняли «коронавирусные» ограничения на проведение богослужений и других религиозных обрядов и церемоний. Соответствующие изменения в региональное постановление «О введении режима повышенной готовности» подписал в понедельник, 11 января, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Согласно документу, богослужения и иные религиозные обряды и церемонии исключаются из списка массовых мероприятий, проведение которых на Ямале запрещено в связи с пандемией коронавируса. При этом, при проведении религиозных церемоний обязательным является соблюдение санитарных требованицй, установленных Роспотребнадзором.

Отметим, что ранее власти Ямала неоднократно заявляли о стабилизации ситуации с коронавирусом. В регионе постепенно сокращают число коек для больных COVID-19. На понедельник, 11 января, в ЯНАО зафиксировано 33 720 случаев заражения коронавирусом, 358 человек скончались (по официальным данным).

Салехард, Юрий Хромов

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