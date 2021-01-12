На Ямале 121 новый заболевший коронавирусом

Количество умерших от коронавируса на Ямале возросло до 359 человек. Во вторник, 12 января, оперштаб ЯНАО сообщил еще об одном умершем от COVID-19.

В Ноябрьске скончалась женщина 58 лет. За сутки на Ямале заболел 121 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 33 841 человека. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов, состояние еще двоих оценивается, как крайне тяжелое, 11 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 587 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5215 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (17 случаев), Надымском районе (16 случаев) и Салехарде (14 случаев).

Выздоровели за сутки 225 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечился 27 521 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 11.01.21

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