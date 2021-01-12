На Ямале подросток с ножом отобрал деньги и телефоны у посетителей банка

На Ямале будут судить подростка, напавшего с ножом на посетителей банка. Юноша отобрал у них деньги и мобильники, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, ранним утром 11 ноября 2020 года в поселке Тазовский

пьяный 17-летний юноша напал в помещении банка на двух местных жителей. Подросток был вооружен ножом, под угрозой которого забрал у потерпевших мобильные телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил против подростка уголовное дело по статье «разбой с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Юноша был задержан, он раскаялся в совершенном преступлении и добровольно возместил потерпевшим причиненный ущерб. Сейчас подростка ждет суд.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 12.01.21

На Ямале 121 новый заболевший коронавирусом. / На Ямале сняли запрет на богослужения. / На Ямале статистика смертности от коронавируса демонстрирует удивительную стабильность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»