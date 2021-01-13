Число заболевших коронавирусом на Ямале вплотную приблизилось к 34 тысячам человек

Количество умерших от коронавируса на Ямале возросло до 360 человек. В среду, 13 января, оперштаб ЯНАО сообщил еще об одном умершем от COVID-19.

В Салехарде скончалась 61-летняя женщина. За сутки на Ямале заболели 115 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 33 956 человек. Уже в четверг, 14 января, ЯНАО преодолеет рубеж в 34 тысячи случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 48 пациентов, в крайне тяжелом – два пациента, 13 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 566 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено пять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5220 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Пуровском районе (21 случай), Новом Уренгое и Ноябрьске (по 15 случаев).

Выздоровел за сутки 231 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 27 752 человека.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 12.01.21

На Ямале подросток с ножом отобрал деньги и телефоны у посетителей банка. / На Ямале 121 новый заболевший коронавирусом. / На Ямале сняли запрет на богослужения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»