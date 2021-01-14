Количество заболевших коронавирусом на Ямале превысило 34 тысячи человек

На Ямале более сотни новых случаев коронавируса, общее число заболевших превысило 34 тысячи человек. В четверг, 14 января, оперштаб ЯНАО сообщил еще об одном умершем от COVID-19.

В Новом Уренгое умерла 72-летняя женщина. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 361.

За сутки на Ямале заболели 112 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 34 068 человек. В тяжелом состоянии находятся 46 пациентов, в крайне тяжелом – два пациента, 15 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 548 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 17 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5237 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (16 случаев), Салехарде (13 случаев), Ноябрьске и Надымском районе (по 12 случаев).

Выздоровел за сутки 225 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 27 977 человек.

Салехард, Юрий Хромов

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