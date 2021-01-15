Число выздоровевших от коронавируса на Ямале превысило 28 тысяч человек

На Ямале 110 новых случаев коронавируса. В пятницу, 15 января, оперштаб ЯНАО сообщил также еще об одном скончавшемся от COVID-19 пациенте.

В Ноябрьске умер 53-летний мужчина. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 362. Это самый низкий уровень суточной смертности от коронавируса в «тюменской матрешке».

За сутки на Ямале заболели 110 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 34 178 человек. В тяжелом состоянии находятся 48 человек, в крайне тяжелом – два пациента, 15 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 548 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 12 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5249 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Губкинском (19 случаев), Новом Уренгое (18 случаев), и Надымском районе (17 случаев).

Выздоровели за сутки 237 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 28 214 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 15.01.21

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