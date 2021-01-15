На Ямале младенца накормили кислотой для чистки чайника

В Ноябрьске трехмесячного малыша накормили детской смесью, которую развели водой с кислотой. У ребенка острое отравление, но ожогов малыш не получил.

Как сообщает «Ноябрьск 24», инцидент произошел в отдаленном микрорайоне Вынгапуровский. Накануне мама ребенка чистила чайник от накипи лимонной кислотой. Она забыла вылить воду с растворенной в ней кислотой из чайника и развела этим раствором питание для младенца.

Через час после еды ребенка вырвало, и родители вызвали врачей. По словам медиков, у младенца острое отравление, но родители отказались от госпитализации ребенка, потому что ожогов он не получил.

Ноябрьск, Юрий Хромов

Ноябрьск. Другие новости 15.01.21

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