На Ямале прокуратура год не могла заставить мэра обеспечить нормальное освещение улиц

В городе Лабытнанги прокуратуре через суд пришлось заставлять местную администрацию организовать освещение улиц. Мэрия избегала выполнения требований прокуратуры с февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры установила, что мэрия не выполняет обязанности по оборудованию улиц искусственным освещением в темное время суток. В феврале 2020 года городской прокурор потребовал от главы администрации Марины Тресковой оборудовать улицы искусственным освещением, внеся соответствующее постановление, но чиновники не исполнили требование прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с просьбой обязать мэрию решить проблемы с освещением. Суд обязал органы местного самоуправления организовать уличное освещение на участках автомобильных дорог в темное время суток. Мэрия обжаловала решение суда в апелляционной и кассационной инстанции, но процессы проиграла.

Прокуратура г. Лабытнанги проверила соблюдение требований законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Сейчас прокуратура предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

Лабытнанги, Юрий Хромов

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