В ЯНАО выросло число умерших от коронавируса

На Ямале 115 новых случаев коронавируса. Во вторник, 19 января, оперштаб ЯНАО сообщил также еще об одном скончавшемся от COVID-19 пациенте.

В Новом Уренгое от коронавируса умер 61-летний мужчина. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 365.

За сутки на Ямале заболели 115 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 34 630 человек. В тяжелом состоянии находятся 48 человек, в крайне тяжелом – два пациента, 12 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 564 пациента.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5280 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (20 случаев), Губкинском (19 случаев) и Муравленко (17 случаев).

Выздоровел за сутки 231человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 29 121 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 19.01.21

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