На Ямале вдвое возросла смертность от коронавируса

Число погибших от коронавируса на Ямале увеличилось до 367 человек. В среду, 20января, оперштаб ЯНАО сообщил о двоих скончавшихся от COVID-19 пациентах.

В Ноябрьске от коронавируса умерли две женщины, 61 года и 78 лет. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 367.

За сутки на Ямале заболели 110 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 34 740 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, в крайне тяжелом – два пациента, 10 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 540 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 14 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5294 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (23 случая), Ноябрьске (21 случай) и Надымском районе (16 случаев).

Выздоровели за сутки 238человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 29 359 человек.

Салехард, Юрий Хромов

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