На Ямале СК начал проверку после нападения стаи бродячих собак на инвалида

В Ноябрьске следователи начали проверку после нападения бродячих собак на инвалида. Проверка проводится по информации СМИ, сообщили в среду, 20 января, в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.
По предварительным данным, днем 17 января 2021 года возле продуктового магазина на улице Энтузиастов в Ноябрьске стая собак напала на 18-летнего юношу с ограниченными возможностями. К счастью, очевидец происшествия отогнал животных, это спасло инвалида от серьезных травм.
Сейчас ноябрьский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку в связи с этой информацией. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Ноябрьск, Юрий Хромов
Ноябрьск. Другие новости 20.01.21
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