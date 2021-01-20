На Ямале СК начал проверку после нападения стаи бродячих собак на инвалида

В Ноябрьске следователи начали проверку после нападения бродячих собак на инвалида. Проверка проводится по информации СМИ, сообщили в среду, 20 января, в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По предварительным данным, днем 17 января 2021 года возле продуктового магазина на улице Энтузиастов в Ноябрьске стая собак напала на 18-летнего юношу с ограниченными возможностями. К счастью, очевидец происшествия отогнал животных, это спасло инвалида от серьезных травм.

Сейчас ноябрьский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку в связи с этой информацией. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ноябрьск, Юрий Хромов

Ноябрьск. Другие новости 20.01.21

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