Ямал вплотную подошел к порогу в 35 тысяч случаев коронавируса

Число погибших от коронавируса на Ямале увеличилось до 369 человек. В пятницу, 22 января, оперштаб ЯНАО сообщил о двоих скончавшихся от COVID-19 пациентах.

В Ноябрьске от коронавируса умерли женщина 51 года и 59-летний мужчина. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 369.

За сутки на Ямале заболели 97 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 34 944 человек. В тяжелом состоянии находятся 33 человека, в крайне тяжелом – три пациента, 11 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 488 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено пять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5311 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (18 случая), Муравленко (17 случаев) и Ноябрьске (15 случаев).

Выздоровели за сутки 227человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 29 821 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 20.01.21

На Ямале СК начал проверку после нападения стаи бродячих собак на инвалида. / На Ямале вдвое возросла смертность от коронавируса. / Борщевик угрожает экосистеме Арктики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»