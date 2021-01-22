На Ямале аварию на теплотрассе не ремонтировали, пока в яме с горячей водой не застрял таксист

В Ноябрьске коммунальщики полторы недели «держали на контроле» порыв на теплотрассе, пока не произошел «критический разлив» горячей воды и в яму не провалилась машина такси. В мэрии заявляют, что провала грунта на месте коммунальной аварии нет.

Коммунальная авария произошла у дома № 50 на улице Ленина. Порыв случился еще 13 января, его огородили, но к устранению так и не приступили. Это подтвердили в «Энерго-Газ-Ноябрьске». В компании сообщили, что с момента обнаружения порыв был на круглосуточном контроле, а специалисты занимались устранением более серьезных аварий. «В связи с критическим разливом принято решение порыв устранять. Под отключение тепла попадут дома 48 и 50 по улице Ленина», – цитирует представителей предприятия «Ноябрьск 24».

При этом в пятницу, 22 января, жильцы пятиэтажки успели запечатлеть таксиста, который, проезжая у подъезда, застрял на месте порыва в луже с горячей водой. В мэрии Ноябрьска эту информацию опровергли, заявив, что провала грунта на придомовой территории нет.

Ноябрьск, Юрий Хромов

Ноябрьск. Другие новости 22.01.21

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