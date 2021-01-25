На Ямале стабильно снижается суточная заболеваемость коронавирусом

На Ямале неделю подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом. В понедельник, 25 января, оперштаб ЯНАО сообщил о 79 новых случаях COVID-19 в округе.

В Ноябрьске от коронавируса умерла 51-летняя женщина. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 35 207 человек. В тяжелом состоянии находятся 34 человека, в крайне тяжелом – два пациента, 10 заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 494 пациента.

Среди вахтовиков за сутки выявлено семь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5339 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе (16 случаев), Ноябрьске (12 случаев) и Пуровском районе (11 случаев).

Выздоровели за сутки 197человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 30 467 человек.

Салехард, Юрий Хромов

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