СК возбудил дела о коррупции при строительстве на Ямале детсада и животноводческого комплекса

В городе Лабытнанги подрядчик при выполнении госконтракта на строительстве детского садика похитил 59 млн рублей. Также он поставлял по завышенной стоимости оборудование на строительство животноводческого комплекса в Аксарке, сообщили во вторник, 26 января, в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в период с ноября 2014 по декабрь 2015 года фактический руководитель ООО «Ямалстройгрупп» обманным путем при исполнении государственного контракта с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» похитил более 59 млн рублей на строительстве детского садика в городе Лабытнанги. Злоумышленник поставлял оборудование для детсада, которое не соответствовало условиям контракта ни по характеристикам, ни по стоимости.

Кроме того, подозреваемый в это же время через посредников давал взятки директору ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» на сумму более 4 млн рублей. Также чиновник получил в собственность земельный участок и дом общей стоимостью более 8 млн рублей. За полученные взятки директор ГКУ обеспечивал согласования стоимости оборудования, поставляемого ООО «Ямалстройгрупп». Компания была подрядчиком при строительстве животноводческого комплекса в поселке Аксарка Приуральского района. Чиновник принимал оборудование по стоимости, заведомо превышающей среднерыночную.

В отношении директора ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшего руководителя ООО «Ямалстройгрупп». Подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере и двух эпизодах дачи взятки в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В ходе следствия установлены посредники, через которых руководитель ООО «Ямалстройгрупп» передавал взятки директору ГКУ. Против троих человек возбуждены уголовные дела о посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 291.1 УК РФ).

Салехард, Юрий Хромов

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