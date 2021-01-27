На Ямале фирма скрыла от налоговой 22 миллиона рублей

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело о сокрытии организацией 22 млн рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, руководство ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» осенью 2019 года скрыло более 22 млн рублей. При этом, у предприятия имелась налоговая задолженность в размере более 68 млн рублей, и скрытые деньги должны были быть потрачены на погашение этой задолженности.

Преступление выявили сотрудники УМВД РФ по ЯНАО. Следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления.

Новый Уренгой, Юрий Хромов

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