Губернатор Ямала облегчил жизнь театралам и болельщикам

В ЯНАО внесены послабления в режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал в среду, 27 января, губернатор Дмитрий Артюхов.

Согласно постановлению, в полтора раза увеличено количество мест, которые могут занимать зрители на культурных, спортивных и физкультурных мероприятиях. Если раньше зрители могли занимать не более 50% мест, то теперь разрешено размещать их (и, соответственно, продавать билеты, если вход на мероприятие платный) на 75% мест.

Кроме того, губернатор рекомендовал работодателям «оказать содействие работникам в возрасте 65 лет и старше, а также работникам с хроническими заболеваниями, в вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 27.01.21

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