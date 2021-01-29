Новые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в ЯНАО

Еще два пациента с коронавирусом скончались на Ямал. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил оперштаб ЯНАО.

В Ноябрьске от коронавируса умер мужчина, ему был 71 год. В Салехарде COVID-19 унес жизнь 69-летней женщины.

За сутки на Ямале зафиксировано 64 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 35 489 человек. В тяжелом состоянии находятся 27 пациентов, в крайне тяжелом – три пациента, шесть заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 420 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 13 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5388 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе (13 случаев), Ноябрьске (9 случаев) и Салехарде (8 случаев).

Выздоровели за сутки 215 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 31 287 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 27.01.21

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