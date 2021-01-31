Ямал снова не вышел митинговать за Навального

Жители Ямала проигнорировали вторую серию несогласованных митингов в защиту Алексея Навального. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», телеграмм-каналы уже облетели фото пустых площадей ямальских городов.

Тенденция прошлой недели, таком образом, повторилась. 23 января в Ямало-Ненецком округе не состоялось ни одного митинга, даже не смотря на сравнительно теплую погоду.

Ранее эксперты-политологи федерального уровня заявляли, что для региона это вполне логичная картина – при слабой оппозиционной системе и сравнительно высоком уровне жизни населения никто не испытывает желания выходить и протестовать.

По мнению директора Фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, Ямал для московской политики всегда находился на периферии интересов. «Вкладываться в регион с консервативным, живущем в сравнительном достатке полумиллионном населении особенного смысла не много, да и регион не медийный. Поэтому всевозможные политические флешмобы и не затрагивают большую часть аудитории. Да, в социальных сетях могут высказаться, но не более», – подытожил политолог.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 29.01.21

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