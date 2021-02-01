На Ямале два человека сгорели при пожаре в общежитии

В городе Лабытнанги на пожаре в деревянном общежитии сгорели два человека. Следователи СУ СК РФ по ЯНАО начали доследственную проверку по факту обнаружения тел двух местных жителей при тушении пожара.

По предварительным данным, пожар в одноэтажном деревянном общежитии произошел вечером 31 января. При тушении пожара были обнаружены тела двух человек с признаками воздействия высоких температур и открытого пламени. Установлено, что это жильцы общежития, женщина 1975 года рождения и мужчина 1962 года рождения.

Сейчас устанавливаются причины пожара. Следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели людей.

Лабытнанги, Юрий Хромов

Лабытнанги. Другие новости 01.02.21

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