На Ямале теплоснабжающая компания обманула налоговую на 13 млн рублей

В Надыме теплоснабжающая компания скрыла от налоговой более 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, руководители ООО «НадымЖилКомСервис», в период с мая 2016 по июль 2017 года сокрыли более 13 млн рублей, , за счет которых должно производится взыскание задолженности по налогам. Всего организация задолжала бюджетной системе РФ более 17 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Преступление было выявлено совместно УФНС и УМВД России по ЯНАО.

По данным открытых источников, основная деятельность ООО «НадымЖилКомСервис» – производство тепловой энергии котельными. Компания является банкротом с 2017 года. В отношении общества открыто конкурсное производство.

Надым, Юрий Хромов

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