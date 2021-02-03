Число жертв коронавируса на Ямале увеличилось до 382 человек

В Ноябрьске от коронавируса умерла 63-летняя женщина. Это 382 жертва COVID-19 в ЯНАО, сообщил окружной оперативный штаб в среду, 3 февраля.

За сутки на Ямале зафиксировано 62 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 35 803 человека. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов, семь заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 357 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено четыре случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5428 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Муравленко (12 случаев), Надымском районе (11 случаев), Ноябрьске и Пуровском районе (по 10 случаев).

Выздоровели за сутки 185 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 32 250 человек.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 03.02.21

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