На Ямале рабочего убило вырвавшейся из трубопровода струей горячего пара

В Красноселькупском районе при очистке пожарного водопровода от льда погиб рабочий. Трагедия произошла на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, 2 января 2021 года работники ЗАО «Тернефтегаз» пропаривали трубопровод пожарного водоснабжения, чтобы ликвидировать ледяную пробку. В процессе слесарь-ремонтник ЗАО «Тернефтегаз», в нарушение технологического процесса и правил безопасности, сделал «болгаркой» прорезь в трубопроводе. Произошла разгерметизация трубопровода с выбросом пара, под поток которого попал рабочий. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Расследование уголовного дела продалжается.

Красноселькуп, Юрий Хромов

Красноселькуп. Другие новости 04.02.21

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