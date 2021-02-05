На Ямале потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы уволить проворовавшегося директора Ледового дворца

В Салехарде прокуратура добилась увольнения бывшего директора Ледового дворца, осужденной за присвоение бюджетных средств. До вмешательства надзорного ведомства осужденная еще 2,5 месяца продолжала работать в спортивном учреждении с детьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Экс-директор ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» и трое ее пособников в октябре 2020 года были признаны виновными в присвоении 198 тыс. рублей бюджетных средств. Их приговорили к различным видам наказания. Бывшему директору был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, также судом удовлетворен иск о возмещении ущерба в сумме 198 тыс. рублей. Осужденная выплатила все 598 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года приговор вступил в законную силу. Однако, после этого экс-директор продолжала незаконно работать в Ледовом дворце с детьми в должности начальника отдела физкультурно-массовой работы и спортивных мероприятий.

Так продолжалось 2,5 месяца, пока прокуратура не внесла руководству Ледового дворца представление об устранении нарушений закона. Только после этого бывшего директора уволили.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 04.02.21

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