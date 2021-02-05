На Ямале вдвое выросла смертность от коронавируса

Еще два пациента с коронавирусом скончались на Ямале. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил оперштаб ЯНАО.

В Ноябрьске от коронавируса умерла 69-летняя женщина. Другая женщина, 79 лет, скончалась в Салехарде. Отметим, что днем ранее оперштаб сообщил об одном пациенте, скончавшемся от коронавируса.

За сутки на Ямале зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 35 923 человек. В тяжелом состоянии находятся 22 пациента, восемь заболевших с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего с COVID-19 и внебольничными пневмониями в больницах округа находятся 339 пациентов.

Среди вахтовиков за сутки выявлено семь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 5450 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (15 случаев), Пуровском районе (7 случаев) и Губкинском (6 случаев).

Выздоровел за сутки 201 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса вылечились 32 644 человека.

Салехард, Юрий Хромов

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