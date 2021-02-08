Двух ямальских чиновников задержали за получение взятки

Двое чиновников администрации поселка Пурпе в Пуровском районе попались на получении взятки при проведении электронного аукциона. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в июле 2020 года генеральный директор ООО «Ямалремонт» передал взятку в размере 300 тысяч рублей заместителю главы и начальнику отдела администрации поселка Пурпе. Дело происходило в городе Тарко-Сале. В полномочия чиновников входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. За взятку чиновники должны были обеспечить победу «Ямалремонта» в электронном аукционе на выполнение работ по нанесению дорожной разметки дорогах поселка Пурпе. В последующем чиновники должны были обеспечить беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их оплату.

Преступление выявили сотрудники УМВД РФ по ЯНАО при содействии правительства округа. Против чиновников возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Против директора «Ямалремонта» возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу в крупном размере (ч.4 ст. 291 УК РФ). Все трое фигурантов дел задержаны, решается вопрос об избрании для них мер пресечения.

Пурпе, Юрий Хромов

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