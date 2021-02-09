На Ямале высокопоставленный чиновник получил выговор за то, что взял на поруки взяточника

Начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Салехарда Артур Абдулмеджидов получил выговор за то, что поручился за депутата – взяточника. Письменное поручительство было предоставлено в суд, чтобы освободить из-под стражи обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В декабре 2019 года в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата городской думы города Салехарда было возбуждено уголовное дело о получения взятки в особо крупном размере. В январе 2020 года суд рассматривал вопрос о продлении обвиняемому срока ареста. Адвокаты ходатайствовали о его освобождении из-под стражи под личное поручительство. В суд было представлено письменное поручительство начальника управления по физической культуре и спорту администрации города, чиновник гарантировал надлежащее поведение обвиняемого.

Таким образом, муниципальный служащий вышел за пределы своей компетенции, грубо нарушил установленные требования к служебному поведению и выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении, подчеркнули в прокуратуре. Городской прокурор направил соответствующую информацию главе Салехарда. По результатам рассмотрения информации прокуратуры городской чиновник получил выговор.

Согласно официальному сайту управления по физкультуре и спорту администрации Салехарда, начальником структуры является Артур Абдулмеджидов. Фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере был главный инженер АО «Салехапдэнерго», депутат городской думы от «Единой России» Александр Пизняк. В ноябре 2020 года он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 3,8 млн рублей.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 08.02.21

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