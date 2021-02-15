На Ямале мэра арестовали за растрату бюджетных денег

Глава Мужевского муниципального образования арестован по подозрению в хищении в особо крупном размере. Он причинил бюджету ущерб более, чем в один миллион рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в 2020 году глава муниципального образования заключил от лица администрации несколько контрактов с коммерческой организацией на устройство основания из щебня на улице Советская в селе Восяхово. Работы должны были быть выполнены в течение 10 дней с момента подписания контрактов. Глава знал, что подрядчик не выполнит работы по причине труднодоступности села Восяхово. Тем не менее, акты приемки выполненных работ были подписаны, вся сумма по контрактам была перечислена на счет коммерческой организации. Бюджету муниципального образования Мужевское был причинен ущерб более 1 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УМВД РФ по ЯНАО при содействии правительства округа. Было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Глава муниципального образования помещен под домашний арест.

По данным официального сайта Мужевского муниципального образования, его главой является Михаил Михеев. Он занимает должность с сентября 2017 года.

Салехард, Юрий Хромов

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