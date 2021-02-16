На Ямале прокуратура вмешалась в историю о нападении хаски на детей в школе-интернате

Прокуратура Ямальского района начала проверку после нападения собаки на семерых детей из школы-интерната в селе Сеяха. Надзорное ведомство проверит законность действий правоохранительных органов и местных властей, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Нападение собаки породы хаски на детей произошло 15 февраля в селе Саяха. Собака покусала семерых воспитанников Сеяхинской школы-интерната возраста 8 – 10 лет. Пятеро детей получили ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка – укушенные раны кистей рук. Владельца собаки сейчас устанавливают.

«По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления по исполнению полномочий по обращению с животными без владельцев, а также проверена законность процессуального решения по итогам доследственной проверки», – сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с исками о компенсации морального вреда, причиненного пострадавшим.

Салехард, Юрий Хромов

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